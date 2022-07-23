Москва, 23 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В рамках контрбатарейной борьбы силами ВС России подавлены три взвода ВСУ реактивных систем залпового огня «Град» в районах Славянска, Адамовки, Северска. Об этом 23 июля сообщили в Минобороны России.

Минобороны России РСЗО «Град»

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Также уничтожены три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», 10 артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях в районах населенных пунктов Парасковиевка, Звановка, Веселое, Раздоловка, Опытное, Бахмутское, Водяное, Георгиевка, Часов Яр, Серебрянка и Камышеваха ДНР.