Херсон, 23 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. На территории ранее освобождённой от киевских боевиков Херсонской области заблокированы поисковая система Google, видеохостинг YouTube и мессенджер Viber. Об этом 22 июля рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Robert Scoble Google

«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы администрации области уточнил, что причиной блокировки названных интернет-ресурсов стало использование их киевским режимом и его кураторами из США в качестве элементов информационного терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ нанесли удары по мосту в районе Каховской ГЭС.