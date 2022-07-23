Москва, 23 июля 2022, 13:07 — REGNUM В районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики (ДНР) ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 23 июля сообщили в Минобороны России.
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Также продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. «За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах н. п. Никаноровка ДНР и города Николаев, а также живая сила и военная техника в 226-ти районах», — отмечается в сообщении.
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