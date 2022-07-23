Москва, , 13:03 — REGNUM В результате огневого поражения артиллерией ВС России боевых позиций нацформирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков. Об этом 23 июля сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в н. п. Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС РФ по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава.

Читайте ранее в этом сюжете: В Днепропетровской области ВС РФ ударом по ВСУ уничтожили до 200 человек