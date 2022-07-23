Москва, , 13:01 — REGNUM В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава. Об этом 23 июля сообщили в Минобороны России.

Су-34 ВКС России Александр Маркин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

Кроме того, уничтожено девять артиллерийских орудий и военная техника ВСУ, отмечается в сообщении.

Также, в результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций нацформирования «Донбасс» в районе н. п. Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков.