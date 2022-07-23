Лондон, 23 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Действующий министр иностранных дел и кандидат на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс пообещала порвать с европейским прошлым, если выиграет выборы. Об этом 23 июля пишет Bloomberg.

Gov.uk Лиз Трасс

Трасс заявила о намерении отменить все оставшиеся 2400 законов ЕС, действующих на территории страны, уже к концу 2023 года.

Законы ЕС «мешают» британскому бизнесу, считает она. Например, на британской территории до сих пор в силе европейский закон о страховании Solvency II. Норму часто критикуют за обременительные требования к страховым компаниям, ограничивающие их способность долгосрочного инвестирования.

Трасс намерена также повлиять на работу Банка Англии и пересмотреть его полномочия.