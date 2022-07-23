Бухарест, 23 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Призванные навредить Москве антироссийские санкции её не пошатнули, в то время как в Европе сменилось уже четыре правительства, и она находится в данный момент в экономическом и политическом кризисе. Об этом 23 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, его слова приводят венгерские СМИ.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах… Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское», — сказал он.

Также глава венгерского правительства отметил, что при продолжении конфликта жители Европы столкнутся с новыми проблемами.

При этом Орбан подчеркнул, что большая часть мира — Китай, Индия, Бразилия, а также другие страны Южной Америки, и государства Ближнего Востока и Африки, не поддержали позицию Запада по конфликту на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому союзу необходима новая стратегия по мирным переговорам по конфликту на Украине.