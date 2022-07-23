Рубежное, ЛНР, 23 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» открыла дополнительные центры помощи в Лисичанске и Рубежном. Только в Рубежном на открытие пришло более двух тысяч жителей.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Люди в течение нескольких месяцев не видят местную власть и не могут получить вразумительных ответов по всем интересующим их вопросам. Отсутствует электроэнергия, водо- и газоснабжение, не ремонтируется разрушенный жилой фонд. Договорились с Денисом Мирошниченко (председатель Народного совета ЛНР), что увеличим количество депутатов Госдумы и Народного Совета для работы в городе для оказания максимальной помощи жителям в трудной жизненной ситуации», — рассказал журналистам депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который курирует гуманитарную миссию «Единой России» в ЛНР.

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