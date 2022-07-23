Москва, 23 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. При вывозе зерна из украинских портов в рамках подписанного соглашения урегулированием возможных инцидентов будет заниматься совместный координационный центр. Об этом 23 июля сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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Данный центр будет выяснять, какая сторона нарушила договоренности, и принимать меры.

«В совместном координационном центре будут представители Украины, РФ и Турции и мы — ООН. И, как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей», — отметил он.