Москва, 23 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. До +29 градусов ожидается в Москве 23 июля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара в Москве

«Погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона. Небольшая облачность, без осадков, +27 … +29 тепла в Москве, +25 … +30 в Подмосковье. Ветер северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду», — отметил он.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба — то есть около нормы.