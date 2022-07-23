23 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление депутата украинского парламента и бывшего председателя Рады Дмитрия Разумкова, предложившего украинской стороне воровать газ из транзитных трубопроводов.

Оксана Переможенко, , 13:55 — REGNUM Киеву следует воровать газ из транзитных трубопроводов. Об этом заявил депутат украинского парламента и бывший председатель Рады Дмитрий Разумков в статье для «Украинской правды». По мнению политика, Украине надо решить энергетические проблемы, нарушив права российской стороны, проведя конфискацию «излишек» и закачав их в украинские хранилища.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предложение политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что украинские власти тридцать лет существования государства воровали российский газ. Люди также подчеркнули, что Разумков в данном случае предлагает воровать у Европы, а не у России.

«О! Европе не хватает российского газа, а на Украине излишки образовались! Чудо, не иначе», — отреагировал Константин К.

«Так вроде давно уже это делают», — смеется Nina.

«Предложение не принято. Чтобы начать воровать, сначала надо прекратить это делать», — с сарказмом добавил «Подпись Неразборчива».

«А на вид такой интеллигент», — написала Марина в адрес Дмитрия Разумкова.

Дмитрий Разумков Rada. gov. ua

«Продолжить воровать, так правильнее», — подчеркнула Кетрин Л.

«Что, опять?» — спросила Лана И.

«Ничего нового, до этого они 30 лет воровством и занимались и кричали о притеснении — газ Россия бесплатно должна была поставлять», — отметила Людмила Р.

«Главное — стабильность: воровали, воруют и будут воровать», — шутит «Водяной».

"Разумков определенно наш человек. После этого Россия полностью перекроет прокачку через Украину, а это как раз то, что ей нужно», — не без сарказма добавил Ilya H.

«Прям открытие. 30 лет опыта такой конфискации», — отреагировала Olga.

«Нужно вообще закрыть этот проект и пусть морскую трубу открывают. Зачем платить украинцам за транзит?» — не понимает Сергей.

«Правильно! Так и надо. А на той стороне это нужно назвать пожертвованием газа. В январе это будет особенно приятно сердцу европейцев», — с сарказмом пишет Евгения Ч.

«Прекрасно, и пусть тогда Европа сама с украинцами разбирается. Оружие она им дала, пусть потом назад попробует забрать», — смеется один из участников обсуждения.

«Пусть Европа с ними разбирается, у России на границе счётчик, пусть хоть весь газ, проданный Европе, забирают, Россию это не касается», — отметил Виталий.

«Рисовали для нас образ милого, интеллигентного человека, а он просто вор», — написала о Разумкове Наталья.

«А что такое излишки? Он думает: это крошки с барского стола собирать, а после продавать людям втридорога, но он не понимает одного: прошли те беззаботные времена воровства и беспредела, как были в мирные времена», — отреагировал ditrikus.

«А им не приходило в голову, если начнут воровать газ, то прокачка газа по их трубам прекратится? Это прямое нарушение контракта. Это дает право Газпрому прекратить прокачивать газ через Украину. Украина останется без денег, а Европа без газа. Отличный план — вперед!» — добавила Lyudmila K.

«Так они всю жизнь тырили этот газ. Это сейчас «Нафтогаз», а раньше был Укргаз… Они никогда не стеснялись», — пишет Света.

«То есть они газ будут воровать, а народ за этот украденный газ будет им же, ворам, деньги платить?! Очень мило…» — с сарказмом отметила Антонина.

«Был у нас Крым, Россия платила за базирование своего флота Украине деньги не малые. И ещё скидку давали на газ. Украина довыпендривалась и теперь этого нет. И сейчас за транзит газа с России в Европу получаем деньги и немалые. Скоро, видимо, и этого не будет», — подытожил один из комментирующих.