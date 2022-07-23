Бухарест, , 12:41 — REGNUM Европейскому союзу необходима новая стратегия по мирным переговорам по конфликту на Украине. Об этом 23 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, его слова приводят венгерские СМИ.

Виктор Орбан Boraszlany

«Венгрии не стоит питать иллюзий, что мы сможем влиять на стратегию Запада. Тем не менее, для нас дело чести и морали заявить о своей позиции, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире (на Украине — ред.)», — сказал он.

Также Орбан уточнил, что он считает задачу Евросоюза не в том, чтобы занять какую-либо строну в этом конфликте, а в том, чтобы встать в нём между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля обсуждение вопросов российско-венгерского торгового и промышленного сотрудничества провели заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.