Донецк, 23 июля 2022, 12:33 — REGNUM ВСУ обстреляли Яковлевку в ДНР. Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Яковлевка: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Старомихайловку.
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