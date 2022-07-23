Дамаск, , 12:31 — REGNUM Сирийские военные не пропустили колонну американских военных на северо-востоке САР. Об этом 23 июля передает SANA.

«Военные на блокпосту в д. Телль-Захаб провинции Камышлы прогнали колонну американских ВС из пяти БТР, пытавшуюся въехать в деревню», — отмечается в сообщении.

Подобные инциденты участились летом этого года, в ряде случаев инициатива исходит от жителей деревень.

ВС США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие военных США на своей территории оккупацией.