Санкт-Петербург, 23 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Администрация Государственного Русского музея планирует запустить виртуальный филиал в китайском городе Циндао, сообщил директор музея Владимир Гусев агентству ТАСС.

Mkrf.ru Русский музей

Гусев рассказал, что Русский музей получил предложения от Китая по развитию взаимодействия и совместной работе. Одним из направлений сотрудничества станет обмен выставками и электронными программами.

«В планах — открыть виртуальный филиал Русского музея в городе Циндао, в Китае эта идея получила очень хорошие отзывы», — отметил директор музея.

Государственный Русский музей учреждён в апреле 1895 году указом императора Николая II под названием «Русский музей императора Александра III». Официальное открытие музея состоялось в марте 1898 года.

Современный Русский музей является крупнейшим собранием российского искусства в мире. Собрание музея включает более 400 тысяч единиц хранения.