Флорида, США, , 12:25 — REGNUM Форвард Мэттью Ткачук, ранее перешедший из хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» в команду «Флорида Пантерз», согласовал со своим новым клубом контракт. Об этом 23 июля сообщает инсайдер Эллиот Фридман на своей странице в одной из соцсетей.

Хоккей Santeri Viinamäki

По данным источника, 24-летний хоккеист заключит с «Пантерз» соглашение на срок восемь лет и общей зарплатой $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон). При этом зарплата игрока за сезон в «Калгари» составляла $ 7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что хоккейный клуб НХЛ «Калгари Флэймз» обменял своего нападающего Мэттью Ткачука в команду «Флорида Пантерз».