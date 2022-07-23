Берлин, , 12:25 — REGNUM Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала трудности с круговыми поставками танков Украине, о чем ФРГ ранее договаривалась с Польшей.

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Ранее замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Spiegel заявил, что обещания Германии касательно кругового обмена танками «оказались обманным маневром».

«Если этот путь не был правильным, то мы должны посмотреть, как мы можем активно содействовать иначе», — отметила Бербок в интервью Bild.

Круговые поставки танков, по ее словам, «функционируют не так, как планировалось». Комментируя слова польской стороны, Бербок отметила, что «в такой ситуации никто не будет обманывать своих европейских соседей».