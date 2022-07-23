23 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 14:17 — REGNUM Когда появилось сообщение о том, что в Стамбуле представители Турции, России, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции с Украины, стало ясно, что произошло событие, которое недостаточно описать с точки зрения обозначенных военно-технических и организационных условий выполнения достигнутых договоренностей. Завершилась многоактовая политико-дипломатическая пьеса, в которой повешенное на сцене в первом акте «турецкое ружье» выстрелило в последнем, в Стамбуле.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Внешне главным бенефициаром оказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Это был долгий и сложный путь, — говорил он на церемонии в стамбульском дворце Долмабахче. — То, о чем мы сегодня договариваемся, внесет вклад в устранение угрозы голода для миллиардов людей». Даже генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что считает стамбульское соглашение «самым значительным своим достижением на нынешнем посту». Напомним, что изначально авторы «пьесы» пытались свалить именно на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки. Но ее содержание переписывалось по ходу развития событий с помощью приемов многоходовой дипломатии, в которой сольную роль исполняли Москва и Анкара. Еще 6 июля две страны договорились об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из порта Одессы. 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя (Россия, Украина, Турция, ООН) встреча по этому вопросу. Однако на том этапе не было ничего предопределенного из-за позиции Украины, которая связывала с проблемой создания «зернового коридора» иные комбинации. В Москве же настаивали на том, что в пакете с решением по украинскому зерну должно идти соглашение, гарантирующее отсутствие каких-либо преград на пути российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Не случайно Эрдоган ставил этот вопрос на саммите НАТО в Мадриде. Но главное решение нажать на спусковой крючок «турецкого ружья» было принято в Тегеране на саммите лидеров астанинской тройки — России, Турции и Ирана. В ходе визита в Тегеран президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты. «Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями», — подчеркивал Путин. Он выражал надежду на то, что эти шаги будут сделаны и в отношении поставок на экспорт российского зерна. Теоретически с участием ООН для переговоров можно было использовать и иную площадку, но сохранить стамбульский формат важно было затем, чтобы в дальнейшем сохранялась возможность использовать миротворческий потенциал Турции. Тем более что между военными ведомствами Турции, России и Украины была создана «горячая линия» для координации вопросов вывоза украинского зерна, за которую отвечают генералы армий трех стран. Это первое.

Трехсторонний саммит в Тегеране tccb. gov. tr

Второе. В Стамбуле одновременно был подписан меморандум об отмене ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений из России, которая фактически выводится из блокады, что разваливает антироссийский фронт. Помимо этого, эксперты усматривают связь между стамбульским соглашением и недавним решением ЕС смягчить антироссийские санкции. Утверждается, что так выполняется условие Москвы на переговорах — разморозить средства российских банков для облегчения торговли российским продовольствием в обмен на содействие вывозу украинского зерна.

Третье. Определены условия по координации действий российских и украинских военных, что в условиях осуществления военной операции на Украине является событием примечательного и многообещающего значения. Они не прямо, но легитимируют военное присутствие России на Украине. Наконец, стамбульская пьеса завершается под тихие, но все же аплодисменты со стороны Европейского союза, ООН и других представителей мирового сообщества. В руководстве ЕС говорят, что их санкции не касаются зерна и удобрений. Минфин США также подтвердил, что не вводил санкции в отношении сельхозпродукции и удобрений из России, а американское Управление казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC) даже опубликовало генеральную лицензию на проведение операций с этими товарами. Одним словом, на данном этапе при наличии собственных национальных интересов Россия и Турция удачно разыгрывают «продовольственную карту». Контроль за соблюдением договоренностей возлагается на четырехсторонний координационный центр, который создается в Стамбуле.

Теперь главное — убрать скепсис относительно имплементации соглашения, ведь военные действия на Украине продолжаются. Но подключение к этой операции ООН придает ситуации особое качество. Не случайно официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что соглашение по зерну в Стамбуле — это не финал процесса, а лишь один из эпизодов на пути к миру.