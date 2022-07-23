Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Hyundai уличили в эксплуатации детского труда на заводе в штате Алабама (США), который принадлежит местной «дочке» концерна SMART Alabama LLC.

По данным Reuters, который опросил бывших и нынешних сотрудников завода, а также нелегальных вербовщиков рабочей силы, на предприятии работали десятки детей в возрасте от 12 лет.

Завод SMART поставляет детали для сборочной линии флагманского автозавода Hyundai в городе Монтгомери в том же штате. Reuters удалось подтвердить, что на предприятии работали трое детей из семьи мигрантов из Гватемалы. Версию подтвердил их отец, Педро Ци, а также местная полиция.

Бывший сотрудник SMART рассказал, что в разные смены на предприятии трудилось около 50 несовершеннолетних рабочих. Еще одна бывшая работница завода, гражданка США, заявила, что в ее смене было занято 12 детей. По их словам, несовершеннолетние отказывались от школы в пользу работы на предприятии.