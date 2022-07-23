Нью-Йорк, США, , 12:10 — REGNUM В результате достижения соглашения по вывозу зерна операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений из России уменьшатся. Об этом 23 июля заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и все это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, — эти препятствия смягчатся и цена на транзакции снизится», — приводит её слова РИА Новости.

Также генсек Конференции ООН уточнила, что, согласно подсчетам ЮНКТАД, половину подорожавших цен на зерно составляют транспортные и логистические расходы.

«Так что очевидно, если мы будем содействовать торговле, тогда торговые потоки улучшатся и цены снизятся», — отметил Гринспен.

Кроме того, она пояснила, что после заключения соглашения по вывозу зерна в ООН будет создана рабочая группа, призванная продолжать такие усилия.

«Мы <…> будем общаться с нашими партнерами в Европе, США, с нашими российскими партнерами для того, чтобы понимать, с какими проблемами и препятствиями они сталкиваются в том, что касается продовольствия и удобрений», — заключила генсек Конференции ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно, что, по мнению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, соглашение о снятии ограничений на экспорт сельхозпродукции из России на мировой рынок и о содействии вывозу зерна с Украины, является самым важным достижением за всё время его нахождения на этом посту.