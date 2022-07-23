Калуга, 23 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. ГубернаторВладислав Шапша,в рамках видеоконференции выступил 22 июля с докладом на совещании по вопросам реализации федерального проекта «Профессионалитет», которое провела заместитель председателя Правительства Российской ФедерацииТатьяна Голикова. В совещании приняли участие представители Минпросвещения и Минпромторга России, главы ряда регионов и российских предприятий. Об этом сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области В калужском колледже

По словам Владислава Шапши, сегодня в Калуге формируется федеральный технопарк профессионального образования. Под размещение учебного центра в микрорайоне Правобережье выбрано готовое трёхэтажное производственное здание с необходимыми инженерными коммуникациями. На общей площади почти 52 тыс. кв. метров будут размещены учебные классы. К 2024 году планируется обустроить 47 многофункциональных мастерских, административные и бытовые помещения. При необходимости здесь оборудуют выставочное пространство, конференц-залы, библиотеку, зоны отдыха, а также гостиницу для слушателей. Ежегодно здесь по 20 специальностям будут обучаться не менее трёх тысяч студентов. Еще порядка 4,5 тысяч специалистов смогут повышать квалификацию. Технопарк формируется в три этапа. Первая часть будет передана под монтаж и наладку оборудования до декабря 2022 года. На площади 9 тыс. кв. метров откроются первые аудитории и 18 мастерских. На втором и третьем этапах площадь образовательного учреждения расширится на 19 и 23,4 тыс. кв. метров соответственно.

«Дело затратное, но мы понимаем прекрасно, насколько важно сейчас готовить кадры рабочих специальностей. У нас огромная потребность в них, такая потребность есть и в соседних регионах», — отметил Владислав Шапша.

Федеральный проект «Профессионалитет» стал одной из инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Его основная задача — массовая подготовка специалистов по востребованным профессиям. В 2022 году в проекте участвуют 42 региона на 70 пилотных площадках.