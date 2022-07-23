Москва, 23 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Военнослужащие сил спецназначения ВС РФ обнаружили и уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Об этом 23 июля сообщили в Минобороны России.

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«При выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиции с техникой», — отмечается в заявлении.

Военнослужащие использовали фактор внезапности и выгодную позицию снайпера для поражения передового дозора противника.

«После короткого контакта с передовым «секретом» противника группа отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и танков противника и навела огонь артиллерии», — дополняется в сообщении.