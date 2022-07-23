Омск, 23 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Омской области подросток при падении с лошади застрял ногой в стремени, несколько раз ударился о землю головой и после этого умер. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы в загоне

Отмечается, что трагический случай произошёл в Черлакском районе Омской области, когда 14-летний мальчик 22 июня приехал в поле, чтобы помочь своей матери пасти скот. При этом он садился на лошадь и подгонял отбивавшихся от стада коров.

«В какой-то момент его лошадь сорвалась и поскакала в сторону, подросток не удержался в седле и зацепился за стремя, повиснув вниз головой. В таком положении он ударялся головой о землю, пока лошадь не остановилась. В результате причиненных повреждений подросток скончался», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что по этому факту возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, расследование которого продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту избиения пенсионерки подростком в Приморском крае возбудили следователи.