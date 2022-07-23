Москва, , 11:54 — REGNUM Правительство России дополнило перечень мер по усовершенствованию бесплатной единой информационно-справочной службы «122» в регионах. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

Так, в стране увеличат финансирование закупок программного обеспечения, предназначенного для работы службы «122». Объем денег, которые выделяют на эти цели из госбюджета, вырастет до 66,3% в сравнении с прежними 37,5%.

Кроме того, с 39,3% до 65,2% расширят лимиты расходов на покупку серверного и коммутационного оборудования, а также техоснащение рабочих мест для операторов. На зарплаты региональных специалистов теперь распределят 26,8% денег из казны. (раньше — 8,1%).

Всего на создание и развитие службы «122» в 2022 году выделили из госбюджета 700 млн рублей.