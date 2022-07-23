Донецк, 23 июля 2022, 11:49 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Старомихайловку. Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:30 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град»; ️09:40 — н.п. Розовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 12 мин калибром 120 мм; ️11:35 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 6 мин калибром 120 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов».
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