Донецк, 23 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Флаг ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР.