Одесса, Украина, , 11:39 — REGNUM По венным объектам киевских боевиков в Одессе, включая порт города, был нанесён удар. Об этом 23 июля сообщает телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z».

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«Серия прилётов по Одессе. Не менее пяти взрывов. Также поступает информация о поражении объекта в районе одесского порта», — говорится в сообщении.

Также к нему прикреплена фотография, на которой запечатлён заснятый с моря порт, над которым поднимаются клубы чёрного дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Еленовку и Кировский район Донецка.