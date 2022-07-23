В Сети сообщили об обстреле ряда объектов в Одессе
Одесса, Украина, 23 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. По ряду объектов в Одессе, включая порт города, был нанесён удар. Об этом 23 июля сообщает телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z».
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Обстрел
«Серия прилётов по Одессе. Не менее пяти взрывов. Также поступает информация о поражении объекта в районе одесского порта», — говорится в сообщении.
Также к нему прикреплена фотография, на которой запечатлён заснятый с моря порт, над которым поднимаются клубы чёрного дыма.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Еленовку и Кировский район Донецка.