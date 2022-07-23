Вашингтон, 23 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Из-за введённых странами Запада антироссийских санкций на энергоносители импорт ближневосточной нефти в страны Европы увеличивается, и в нём преобладает «чёрное золото» из таких стран, как Саудовская Аравия и Ирак. Об этом 23 июля сообщает агентство Bloomberg на основе данных движения танкеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сейчас мы видим перенаправление этих баррелей (с Ближнего Востока. — ред.) из Азии в Европу. Это происходит из-за того, что Европа сокращает покупку российских баррелей, а Россия в это же время направляет свою нефть в Азию, ключевой рынок Ближнего Востока», — заявил аналитик UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Также указывается, что больше всего нефти в страны ЕС с Ближнего Востока поступает из Саудовской Аравии и Ирака. При этом уточняется, что саудовская нефть идёт в основном по трубопроводу, а нефть из Ирака в основном поступает через Суэцкий канал.

При этом отмечается, что в течение первых трёх недель июля в Европу по трубопроводу Sumed поставлялось свыше одного млн баррелей ежесуточно, а по Суэцкому каналу — около 1,2 млн баррелей ежедневно. Это составляет примерно 2,2 млн в сутки и на 90% больше, чем было в январе 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что совместная фотография президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси после прошедшей трехсторонней встречи 19 июля Тегеране является вызовом.