Краснодар, , 11:21 — REGNUM Число обратившихся за медпомощью из аквапарка Анапы составило 14 человек, 9 — госпитализированы. Об этом 23 июля сообщает оперштаб Краснодарского края.

22 июля после посещения аквапарка в Анапе пятеро детей и четверо взрослых попали в больницу. Предположительно, в аквапарке произошел техсбой, в результате чего повысилась концентрация хлора.

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, всего за медпомощью обратились 14 человек, 9 их них — госпитализированы.

На данный момент их состояние удовлетворительное, пациентов готовят к выписке.