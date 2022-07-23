Москва, 23 июля 2022, 11:16 — REGNUM Российские медики подтвердили 6953 случая COVID-19 за истекшие сутки, госпитализация потребовалась 1200 пациентам. 23 июля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Выздоровели за истекшие сутки после перенесённого заболевания 4803 человека. Умерли от последствий новой коронавирусной инфекции 38 человек. Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 1167 госпитализациях, 6659 новых случаях и 41 летальном исходе.
Смертность от COVID-19 в России опустилась ниже 50 летальных исходов в сутки в начале июля 2022 года. Смертность превышала эту отметку с апреля 2020 года.
Пик смертности от COVID-19 в России пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года. Наивысшие темпы распространения COVID-19 наблюдались в феврале 2022 года в связи с появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон».
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