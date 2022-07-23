Москва, 23 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Российские медики подтвердили 6953 случая COVID-19 за истекшие сутки, госпитализация потребовалась 1200 пациентам. 23 июля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Выздоровели за истекшие сутки после перенесённого заболевания 4803 человека. Умерли от последствий новой коронавирусной инфекции 38 человек. Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 1167 госпитализациях, 6659 новых случаях и 41 летальном исходе.

Смертность от COVID-19 в России опустилась ниже 50 летальных исходов в сутки в начале июля 2022 года. Смертность превышала эту отметку с апреля 2020 года.

Пик смертности от COVID-19 в России пришёлся на ноябрь и декабрь 2021 года. Наивысшие темпы распространения COVID-19 наблюдались в феврале 2022 года в связи с появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон».