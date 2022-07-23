Донецк, 23 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР. Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:️ 10:50 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️11:03 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка.