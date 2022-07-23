Москва, , 11:15 — REGNUM Уругвайский защитник московского футбольного клуба «Динамо» Гильермо Варела в течение ближайшего времени перейдёт в команду из Рио-де-Жанейро «Фламенго». Об этом 23 июля сообщает журналист ESPN Хуан Аранго на своей странице в одной из соцсетей.

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При этом в июне 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение для иностранных игроков приостанавливать соглашения с командами из России до июня 2023 года.

Отметим, Гильермо Варела перешёл в состав московского «Динамо» из команды «Копенгаген» летом 2021 года, сыграв за «бело-голубых» в 48 матчах и не отличившись в них результативными действиями. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года