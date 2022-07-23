Москва, 23 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Среди новых легковых автомобилей в России по итогам первой половины 2022 года выросли только продажи авто сегмента MPV, к которому относятся минивэны, компактвэны и кроссвэны. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».

Kianewscenter Kia Carnival

За первые шесть месяцев 2022 года в России продано 1786 авто сегмента MPV. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года продажи выросли на 48%.

Отмечается, что автомобили этого сегмента остаются не сильно востребованными в России. Доля минивэнов в общем объёме продаж на российском рынке составила всего 0,5%.

Самой популярной моделью сегмента MPV стал кроссвэн Kia Carnival, на долю которого пришлось 85% продаж. Оставшиеся продажи пришлись на Toyota Alphard, GAC GN8 и некоторые другие модели.

Всего в первой половине 2022 года в России продано 352,1 тыс. легковых авто. В годовом исчислении продажи упали на 56%. Наибольшее падение продаж (на 69%) зафиксировано среди автомобилей D-класса.