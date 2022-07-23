Донецк, , 11:07 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский и Петровский р-ны): выпущено 8 снарядов калибра 155 мм. 10:35 — н.п. Невельское — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град».

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