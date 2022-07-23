Козельск, Калужская область, , 11:08 — REGNUM По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь стал инициатором проведения духовнопросветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Дни Фёдора Достоевского в Оптиной пустыни открылись закладкой камня в основание будущего памятника Пресс-служба правительства Калужской области

Дни великого русского писателя Фёдора Достоевского в Оптиной пустыни открылись в обители закладкой камня в основание будущего памятника, который планируют установить в 2023 году. Материал для монумента прислали из Омска, где писатель в 1847—1849 годах отбывал каторгу. В церемонии приняли участие, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания России Анна Кузнецова, полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, митрополит Калужский и Боровский Климент, другие почётные гости.

Оптина пустынь на протяжении XIX и начала XX веков была точкой духовного притяжения для богомольцев всех сословий Российской империи. Многие известные люди находили здесь утешение и духовную пищу для философских, богословских и художественных изысканий. Именно перо великого русского писателя оставило самый запоминающийся след в литературе об Оптине. Достоевский посещал Оптину пустынь в 1878 году. Через два года, в 1880 году вышел в свет его роман «Братья Карамазовы», ставший вершиной творчества писателя.

«Гордимся, что на нашей калужской земле рождаются новые традиции. Сейчас особо важно говорить о непреложных ценностях и смыслах, которые заложены в произведениях великого писателя. О служении России, духовном возрождении нации, будущем Русского мира», — отметил калужский губернатор Владислав Шапша.

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