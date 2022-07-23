Козельск, Калужская область, 23 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея РусиКирилла Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь стал инициатором проведения духовнопросветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». Об этом сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Дни Фёдора Достоевского в Оптиной пустыни открылись закладкой камня в основание будущего памятника

Дни великого русского писателяФёдора Достоевского в Оптиной пустыни открылись в обители закладкой камня в основание будущего памятника, который планируют установить в 2023 году. Материал для монумента прислали из Омска, где писатель в 1847—1849 годах отбывал каторгу. В церемонии приняли участие, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РоссииАнна Кузнецова, полпред Президента России в ЦФОИгорь Щёголев, губернатор Калужской областиВладислав Шапша, митрополит Калужский и БоровскийКлимент, другие почётные гости.

Оптина пустынь на протяжении XIX и начала XX веков была точкой духовного притяжения для богомольцев всех сословий Российской империи. Многие известные люди находили здесь утешение и духовную пищу для философских, богословских и художественных изысканий. Именно перо великого русского писателя оставило самый запоминающийся след в литературе об Оптине. Достоевский посещал Оптину пустынь в 1878 году. Через два года, в 1880 году вышел в свет его роман «Братья Карамазовы», ставший вершиной творчества писателя.