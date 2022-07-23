23 июля 2022 | Время чтения 8 мин

Глобализм и империализм на протяжении достаточно долгого времени были «близкими друзьями». В истории немало примеров, когда разные империи стремились к глобальному господству. Под это подстраивалась геополитика этих стран и ее идеологическое оформление. Но это в своей сути был империализм, т. е. конкретная страна, цивилизация пыталась достичь глобального доминирования. Никакое государство до сих пор так и не сумело достичь и образовать единственную мировую империю, но амбиции остались.

Егор Степанов, , 12:21 — REGNUM Нынешний сложный этап в международных отношениях в целом и зачастую рассматривается в контексте сверхнапряженных отношений между коллективным Западом при лидерстве США и Россией, между Западом и Китаем и т.д. Геополитика, таким образом, анализируется в контексте борьбы великих держав, империй, разных стран за лидерство, за свои интересы, роль и место в мире и т.п. Конечно, глобальные и региональные державы постоянно соприкасаются друг с другом, соперничают, устанавливают партнерские и союзнические отношения, разрывают их. Так было всегда, и здесь нет ничего нового.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако очевидно, что это лишь один срез, который раскрывает только часть реальной политики. Имеется и другой срез, где также определяются глобальные и региональные геополитические тренды. Силы, определяющие эти тренды, весьма организованные и обладают колоссальными финансовыми, интеллектуальными и политическими и иными ресурсами. По степени своей организованности и целеустремленности они не уступают самым мощным государствам мира. Эти силы можно условно назвать известным всем термином «глобалисты», хотя, учитывая степень интеграции этих сил, можно назвать их уже как минимум объединённой коалицией.

В данном контексте, как ни парадоксально, имеет место не только борьба империалистических сил за глобальное и региональное господство, но и достаточно своеобразная борьба между империалистическими и глобалистскими силами. Эта борьба перешла в совершенно иное качество после распада СССР и соцлагеря.

Глобализм и империализм на протяжении достаточно долгого времени были «близкими друзьями». В истории немало примеров, когда разные империи стремились к глобальному господству. Под это подстраивалась геополитика этих стран и ее идеологическое оформление. Но это в своей сути был империализм, т.е. конкретная страна, цивилизация пыталась достичь глобального доминирования. Никакое государство до сих пор так и не сумело достичь и образовать единственную мировую империю, но амбиции остались.

Для осуществления данной мечты, естественно, использовался широкий арсенал средств и методов «жесткой» и «мягкой силы». Некоторые цивилизации ставили основной акцент на компоненты жесткой мощи, другие использовали также и «мягкую силу», в частности религию. С конца XIX — начала ХХ вв. важнейшую роль в качестве компонентов «мягкой силы» приобрели глобальные, наднациональные и надрелигиозные идеологии, такие как коммунизм, либерализм, демократия и т.д. Эти идеологии активно использовались различными империями как для укрепления своих государств и скрепления дружественных союзов, так и для ослабления своих конкурентов путем инъекции чуждых идеологий в общества геополитических соперников для расшатывания последних изнутри.

Вначале империи сами разрабатывали и осуществляли эти проекты, естественно, также и с привлечением глобалистских кругов, состоящих из идейных глобалистов и, как всегда, из людей, работающих в данном направлении за деньги. Так были разрушены целые великие государства, в частности Российская империя.

Но вот в случае с Россией произошло нечто, не входящее в первоначальные планы. Пожалуй, впервые в истории силы, исповедовавшие глобалистские идеи, в данном случае большевики, придя к власти после Октябрьской революции 1917 года, стремились к созданию единого мирового государства, где России, как высказался, по утверждению ряда источников, Лев Троцкий, фактически отводилась роль «хвороста в костре мировой революции». Тот же Троцкий активно внедрял, например, искусственный язык эсперанто в Стране Советов и в Красной армии, считая его языком будущей мировой революции. В гимне Коминтерна (союза рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах) были следующие слова: «Наш лозунг — всемирный Советский Союз!»

Лев Троцкий

Но этот глобалистский проект провалился по целому ряду причин. Мировые глобалистские круги не были тогда так сильны, чтобы помочь в этом своим ставленникам в среде большевиков, а одна Советская Россия была не в состоянии завоевать весь мир в одиночку. Более того, классовый глобализм был не той основой, на которой хотели бы добиться своего господства глобалистские силы. Кроме того, империи и империалистские круги сумели подавить глобалистские коммунистические движения у себя. К тому же большевики-глобалисты были задавлены большевиками-державниками внутри СССР.

Однако прецедент большевиков-глобалистов оказал достаточно сильное влияние на дальнейшие планы мировых глобалистских кругов, внеся важные коррективы в тактику и стратегию борьбы за мировое господство. К тому же СССР стал самой опасной для мировых глобалистов силой, которую надо было уничтожить для достижения дальнейшего успеха в борьбе за мировое господство. Сегодня такой угрозой является Россия. О российском пути развития мы поговорим в другом материале отдельно.

В истории глобализма и в глобалистских процессах ключевую роль играют Соединённые Штаты Америки. Именно эта страна стала наиболее подходящим, можно сказать, идеальным местом для развития глобализма и глобалистских планов. Именно здесь глобализм и пустил самые мощные корни. Сама эволюция этой страны, которая была создана эмигрантами со всего мира, формировала своего рода мини-модель глобального мира. Достаточно большой процент людей, которые эмигрировали в США за лучшей долей, были готовы ради этого отказаться от своих корней, прошлого, традиций, которые считали уже предрассудками и тормозом для счастливого будущего. Да, были и те, которые сохраняли свои традиции, но и здесь через несколько поколений происходила ассимиляция. Материальное благополучие и хорошие возможности для этого стали мощнейшим стимулом американского патриотизма, магнитом, притягивающим туда все новых и новых людей со всего мира. Это не классовая борьба, а нечто более обширное. США должны были стать не «хворостом», а костром, котлом глобализма.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

Но до этого в США глобалистам сперва необходимо было укрепиться не только самим, но и создать здесь империю, посредством которой в будущем они и могли воплотить в жизнь свой план по созданию мирового правительства и единого мирового государства. Здесь их интересы полностью совпали с интересами имперских кругов Америки, которые, в свою очередь, видели в идеях глобализма очень эффективное оружие для укрепления американской империи и достижение ее доминирования в мире. Таким образом был создан альянс имперских-империалистических и глобалистских сил, что было естественным и логическим явлением.

Долгое время эти силы взаимодополняли друг друга, действуя в единой и тесной связке. Началась экономическая экспансия, создавались транснациональные корпорации, как грибы после дождя появились тысячи НПО, занимающиеся идеологической борьбой и формированием нового миропонимания и т.д. Америка стала ведущей державой, единственной империей Запада, низвергнув исторические имперские державы до статуса геополитического объекта, геополитических и военно-политических протекторатов. США получили статус одной из двух супердержав, а после падения СССР и единственной супердержавы. Однако США так и не сумели как империя покорить весь мир. Совершенно очевидно, что военным путем сделать это невозможно во многом ввиду наличия ядерного оружия у геополитических соперников.

В данном контексте основной акцент начал ставиться на компоненты «мягкой силы» или мягкого, нематериального оружия. СССР был развален во многом именно благодаря глобалистским идеям типа: демократия, свобода, братство, гласность, равенство и т.д. и т.п. Это был триумф глобалистов над имперскими-империалистическими кругами в самих США и их союзников.

Этим глобалисты в полной мере воспользовались и продолжили свое триумфальное наступление. Распад Советского Союза и создавшийся в результате вакуум, причем и геополитический, и духовный, дал возможность глобалистам привести к власти своих людей, начался процесс взращивания соответствующих элит, на которых возлагалась миссия удержания в своих руках власти в своих странах и проведения соответствующей политики.

Распад СССР Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Однако этот процесс происходил не только на постсоветском и постсоциалистическом пространстве. Такой же процесс происходил на самом Западе, причем с не меньшей интенсивностью. В США глобалистскому сегменту фактически удалось подмять под себя имперские-империалистические круги, превратить этот союз в некое подобие политических и идеологических сиамских близнецов. В своих протекторатах и традиционных имперских странах глобалистам удалось подмять имперско-национальный сегмент под себя, взрастить глубокоэшелонированную глобалистскую элиту. Ярким тому примером являются представители высшего официального руководства США и других ведущих стран Запада. Последние десятилетия у власти там находятся люди с весьма низкими профессиональными и духовными качествами, особенно в сравнении с их предшественниками. Более того, у «руля» страны становятся люди, малоизвестные обществу, которые не боролось за власть в течение многих лет, не продвигались по властной лестнице постепенно. Совершенно очевидно, что без помощи каких-то «невидимых» сил эти люди вообще никак не могли оказаться там, где оказались. И без помощи этих же сил они вообще не сумеют удержать там власть. Эти руководители стали не президентами или вождями, а в лучшем случае какими-то исполнительными директорами.

На постсоветском и постсоциалистическом и некоторых других пространствах также были созданы глубокоэшелонированные глобалистские элиты, абсолютно зависимые от своих протекторов. Этим элитам совершенно чужды национальные интересы, они никак не связаны с историей своих стран, имеют совершенно извращенные для патриотов системы ценностей. Общества в некоторых странах оболванены и извращены настолько, что даже угрозы экзистенциального характера и даже колоссальные потери никоим образом не приводят в адекватное состояние большую часть населения, которая продолжает жить в виртуальном и больном состоянии.

Общим в ценностной пирамиде всех обществ, подконтрольных глобалистам, является полное отсутствие патриотизма, национальной гордости, отказ от своих традиций, возведение в ранг высшей ценности материального и личного благополучия и т.д. — ситуация, о которой столетия напролет предупреждают практически все мировые религии.

Ситуация действительно сложная, и в противостоянии этим поистине страшнейшим угрозам особая миссия возложена на Россию. Это в первую очередь должны понимать мы — россияне. Нас нельзя уничтожить извне, но можно развались изнутри. Галкины, Чулпан Хаматовы, Урганты и им подобные не менее, а возможно, и более опасные угрозы, чем дивизии НАТО.

Одним из ключевых здесь компонентов нашего иммунитета является путь, который должна выбрать и неуклонно им следовать Россия. Это философия и система самоорганизации, без чего невозможно будет не только противостоять вызовам, но и выжить. Об этом поговорим в ближайшее время.