Калгари, Канада, 23 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» обменял своего нападающего Мэттью Ткачука в команду «Флорида Пантерз». Об этом 23 июля сообщает пресс-служба «Флеймз».

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В обмен на Ткачука «Калгари» получил форвардов Джонатана Юбердо и Коула Швиндта, защитника Маккензи Уигара и право выбора в первом раунде драфта 2025 года. «Флорида», в свою очередь, также получила право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года.

Отметим, Мэттью Ткачук пришёл в канадский клуб в 2016 году и сыграл в составе «Калгари» в общей сложности в 431 матча, набрав в них 382 очка (152 шайбы + 230 результативных передач).