Донецк, 23 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:26 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

За 157 дней эскалации в ДНР погибли 262 гражданских лица, в том числе 16 детей.