Вашингтон, 23 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Более половины граждан США ожидают гражданской войны в ближайшие годы, выяснили ученые из Калифорнийского университета. Об этом 23 июля пишет Daily Mail.

Флаг США

Согласно общественно-политическому исследованию, проведенному учеными, каждый пятый американец готов использовать оружие для достижения политических целей. Две трети респондентов говорят о серьезной угрозе американской демократии.

При этом свыше 40% жителей США считают, что наличие сильного лидера в стране будет более важной целью, чем демократия.