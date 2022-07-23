Гавана, , 10:42 — REGNUM Проект нового семейного кодекса Кубы, позволяющий заключение однополых браков, усыновление детей однополыми парами и суррогатное материнство, одобрили депутаты кубинской Национальной ассамблеи. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба парламента островного государства на своей странице в одной из соцсетей.

Куба Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Национальная ассамблея народной власти Кубы поддержала семейный кодекс и соответствующее постановление. После утверждения в соответствии с конституционной нормой он должен быть вынесен на референдум», — говорится в сообщении.

При этом известно, что референдум о принятии нового кодекса Кубы намечен на 25 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП) заявил, что Москва, Петербург и Екатеринбург являются городами России с наибольшим количеством людей, придерживающихся однополой любви.