Москва, 23 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Более двух десятков стран в 2022 году примут участие в проекте Russian Film Festival, направленном на популяризацию российского кино за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

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Недели российского кино в рамках проекта Russian Film Festival проводятся силами «Роскино». Генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто рассказала министру культуры России Ольге Любимовой, что в текущем году в проекте примут участие свыше 20 стран.

Она добавила, что показы уже прошли в Киргизии, Бразилии, Азербайджане и Казахстане. Также запланированы мероприятия в Белоруссии, Иордании, Туркмении, Армении, Узбекистане. Среди других возможных участников Шалыто выделила Мексику, Индию, Бахрейн и ОАЭ.

Гендиректор «Роскино» отметила, что в 2022 году во многих странах пройдёт по два мероприятия в рамках Russian Film Festival. Первым из них станет офлайн-показ российских картин, вторым — онлайн-показы, которые будут длиться более продолжительное время.

«Уверена, что данный проект станет одной из важных точек культурного соприкосновения между разными странами и позволит познакомить иностранного зрителя с лучшими работами российского кинематографа», — прокомментировала Любимова.