София, , 10:36 — REGNUM Министерство окружающей среды и водных ресурсов Болгарии объявило о начале масштабной акции по истреблению волков в нескольких болгарских регионах. Об этом 22 июля сообщает софийская информационная служба News.bg.

Согласно официальной информации, акция проходит в рамках национальной программы борьбы за сохранение биологического разнообразия фауны балканского региона. Предполагается, что в ближайшее время специальные группы егерей начнут охоту на европейского волка.

Сколько именно хищников будет истреблено, не уточняется. Операция согласована с региональными отделениями Общества защиты дикой природы и других природоохранных организаций.