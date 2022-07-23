Донецк, , 10:35 — REGNUM За 157 дней эскалации в ДНР погибли 262 гражданских лица, в том числе 16 детей. Об этом 23 июля сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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«На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получили 1228 гражданских лиц, в том числе 94 ребенка. На освобожденной в ходе спецоперации территории ранения получили 1500 гражданских лиц, в том числе 84 ребенка», — отмечается в сообщении.

«Повреждения: 5742 жилых домостроений; 1268 объектов гражданской инфраструктуры, в т.ч. 74 медицинских учреждения, 246 образовательных учреждений, 473 объекта социального обеспечения, 32 объекта критической инфраструктуры, 443 объекта электро-, водо‑ и газоснабжения. Под ударом ВФУ находится Горловка и Ясиноватая», — дополняется в сообщении.

За 157 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 6402 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 6072.

«Всего противником выпущено 53 106 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК «Точка-У», 153 ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган» и 9282 ракеты РСЗО БМ-21 «Град», а также 4240 снарядов калибром 155 мм», — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.