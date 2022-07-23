Берлин, , 10:33 — REGNUM По мнению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, совместная фотография президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси после прошедшей трехсторонней встречи 19 июля Тегеране, является вызовом. Она заявила об этом 23 июля в интервью газете Bild.

Анналена Бербок (сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons

«То, что на этом фото есть турецкий президент, является вызовом, если говорить любезно», — сказала глава МИД ФРГ в ответ на просьбу прокомментировать совместную фотографию президентов России, Турции и Ирана.

Также Бербок указала, что считает Турцию, как члена Североатлантического альянса, важной страной из-за конфликта на Украине и добавила, что для неё «это фото непонятно именно с точки зрения члена НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинкой сельскохозяйственной продукции.