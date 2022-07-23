ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР
Донецк, 23 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Старомихайловку в ДНР. Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:03 — н.п. Невельское — н.п. Старомихайловка: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще 5 снарядов калибра 155 мм.