Лондон, , 10:21 — REGNUM Сербский полузащитник футбольного клуба «Айнтрахт» Филип Костич согласовал условия контракт с лондонской командой «Вест Хэм». Об этом 23 июля сообщает журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в одной соцсетей.

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По данным источника, 29-летний футболист согласовал с лондонским клубом контракт до 2026 года при этом сумма за его трансфер составит €15 млн.

Отметим, Филип Костич играет в составе »Айнтрахта» с июля 2019 года и за это время провёл в составе немецкого клуба 169 матчей, отличившись в них 33 забитыми мячами и 63 голевыми пасами.