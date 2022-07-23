Москва, , 10:20 — REGNUM Указ о награждении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева орденом Александра Невского подписал президент России Владимир Путин. Документ 23 июля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиёева Шавката Миромоновича — президента Узбекистана», — говорится в опубликованном документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал обращение и. о. главы МИД Узбекистана Владимира Норова о направлении наблюдателей от палаты парламента на республиканский референдум по поправкам в Конституцию